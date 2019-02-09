Защитник Порту Фонсека перейдет в Зарю на полноценной основе

Заря подпишет защитника Порту Фернанду Фонсеку. При этом португалец перейдет в ряды луганчан на постоянной основе.

Правый защитник Порту Фернанду Фонсека продолжит карьеру в Заре. При этом 21-летний латераль перейдет не на правах аренды, как отмечалось ранее, а станет полноправным игроком луганского клуба.

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Фонсека подпишет контракт до лета 2021 года, сообщает португальское издание Record.

Интересно, что авторитетное издание Transfermarkt уже указывает Фонсеку в качестве игрока Зари. В текущем сезоне защитник выступал за молодежную команду Порту, а прошлый чемпионат на правах аренды провел в составе Эшторила.

Интересно, что ранее португальские СМИ сообщали об интересе Ювентуса к Фонсеке.