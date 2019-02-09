Кулач отказал Александрии и имеет предложение из России, – СМИ

Испания — 22:13 1273
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Атлетико – Реал: Солари перекусил Симеоне, Рамос и Бейл смеются над соперником, а каталонец помогает "королям"
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Бавария – Шальке: роскошный Хамес, мюнхенцы воспользовались потерями Боруссий, Коноплянка сыграл на уровнеГермания — 21:34 264
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Динамо – Волеренга: победа в конце сборов, 6 игроков в лазарете и 2 самые трудные вопросыУкраина — 17:22 1259
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Динамо – Волеренга: прямая трансляция матча онлайнУкраина — 13:50 1420
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Защитник Порту Фонсека перейдет в Зарю на полноценной основеУкраина — 13:38 244
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