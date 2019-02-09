toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ АТЛЕТИКО - РЕАЛ МАДРИД БАВАРИЯ - ШАЛЬКЕ

Кулач отказал Александрии и имеет предложение из России, – СМИ

22:02 149 Читати українською
Кулач отказал Александрии и имеет предложение из России, – СМИ
Владислав Кулач / соцсети

Форвард Ворсклы Владислав Кулач отказался переходить в Александрию и получил предложение от российского клуба.

Александрия не смогла подписать форварда Ворсклы Владислава Кулача, сообщает FootBoom. Игрок не смог согласовать детали личного контракта.

По условиям контракта Кулач может в любой момент вернуться в Шахтер

Шахтер, которому принадлежат права на футболиста, был не прочь отдать его в аренду третьей команде УПЛ нынешнего сезона.

По неподтвержденной информации, Кулач получил предложение от одного из клубов РПЛ. В Ворскле он также карьеру не продолжит.

"Олімпіакос "кинув" нас на гроші". Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна – відверте інтерв'ю

Теги
Трансферы Трансферы чемпионата Украины Владислав Кулач Владислав Кулач Ворскла Ворскла Александрия Александрия
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Динамо – Волеренга: прямая трансляция матча онлайн
    Україна — 13:501420 Динамо – Волеренга: прямая трансляция матча онлайн
15
час
:
58
мин
Тоттенхэм
15:30
Лестер Сити
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук