Кулач отказал Александрии и имеет предложение из России, – СМИ

Форвард Ворсклы Владислав Кулач отказался переходить в Александрию и получил предложение от российского клуба.

Александрия не смогла подписать форварда Ворсклы Владислава Кулача, сообщает FootBoom. Игрок не смог согласовать детали личного контракта.

По условиям контракта Кулач может в любой момент вернуться в Шахтер

Шахтер, которому принадлежат права на футболиста, был не прочь отдать его в аренду третьей команде УПЛ нынешнего сезона.

По неподтвержденной информации, Кулач получил предложение от одного из клубов РПЛ. В Ворскле он также карьеру не продолжит.

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