Бавария – Шальке: роскошный Хамес, мюнхенцы воспользовались потерями Боруссий, Коноплянка сыграл на уровне

Шальке Евгения Коноплянки встречался с Баварией в 21 туре немецкой Бундеслиги. Результат и обзор матча читайте на "Футбол 24".

Германия. Бундеслига, 21 тур

Бавария – Шальке – 3:1

Голы: Брума, 11 (аг), Левандовски, 27, Гнабри, 57 – Кутуджу, 25

Встреча действующих чемпиона и вице-чемпиона Германии. Бавария в предыдущем туре, уступив Байеру, потеряла победную серию в Бундеслиге и опустилась на 3 место. Шальке в этом сезоне откровенно разочаровывает – нижняя часть турнирной таблицы. К плохой игре "кнаппен" добавилась эпидемия травм. Евгений Коноплянка попал в стартовый состав гельзенкирхенцев в третьем матче чемпионата подряд.

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Бавария захватила инициативу со стартовым свистком и уже на 12-й минуте повела в счете. Набиль Бенталеб потерял мяч в центре поля, чем мгновенно воспользовался Хамес Родригес, вырезав пас на Роберта Левандовски. Защитники Шальке в борьбе с поляком сами отправили снаряд в сетку.

Хозяева доминировали, владение мячом в их пользу доходило до 77%-23%. Гости из Гельзенкирхена исключительно оборонялись, а переходили на чужую половину поля только рейдами Евгения Коноплянки по левому флангу. Бавария должна была удваивать преимущество усилиями Сержа Гнабри, однако Ральф Ферманн защитил ворота "кнаппен".

В середине первого тайма Шальке против логики матча отыгрался. Набиль Бенталеб исправился за свою результативную ошибку, выгрыз мяч у мюнхенцев и запустил Вестона Маккенни с Ахмедом Кутуджу в прорыв. Первый отдал, второй реализовал выход один на один со Свеном Ульрайхом. Ничейный счет продержался лишь две минуты – очередная обрезка в центре поля спровоцировала второй гол имени Хамеса и Левандовски. На этот раз они справились без помощи обороны Шальке.

Родригес очень много сделал, чтобы Бавария в третий раз огорчила соперника еще до перерыва, но "кнаппен" сохранили минимальное отставание. Евгений Коноплянка мог и восстановить паритет, но его опасный удар из-под Жерома Боатенга после смещения с фланга парировал голкипер. Второй классный момент украинца возник на 54-й минуте, когда Вестон Маккенни прекрасно разогнал контратаку Шальке. Выстрел нашего вингера попал в Ульрайха.

На старте второго тайма Бавария также спокойно контролировала мяч, но моменты создавал Гельзенкирхен. Кроме эпизода с участием Коноплянки, был опасный угловой, когда только каркас спас "ротэн" после удара Джеффри Брумы. Шальке своими шансами не воспользовался, а мюнхенцы закрыли игру 3 голом – Роберт Левандовски бил через себя, а вышел эффектный пас на Сержа Гнабри.

При счете 3:1 команды перестали демонстрировать любое желание: сонный футбол, ноль агрессии, передачи поперек поля. Шальке регулярно доставлял мяч в чужую штрафную и даже несколько раз пробил по воротам, но остроты не было. Бавария ответила хорошими шансами Роберта Левандовски – один удар пролетел мимо, второй заблокировали защитники, исправив свою ошибку.

Команды убаюкивали болельщиков до финального свистка. Матч завершился уверенной победой Баварии. Мюнхенцы набрали 45 очков. Неудачи дортмундской и гладбахской Боруссий позволили рекордмайстеру подняться на 2 место и сократить отставание от лидера до 5 очков. Шальке с 22 пунктами остался на 13 строчке в турнирной таблице.

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Хамес – главная креативная сила Баварии

Статистика колумбийца в первом тайме просто роскошная: чаще всех встречался с мячом, создал 5 голевых моментов, оформил ассист (по сути – 2, ведь автогол Брумы также с его передачи), нанес 3 удара по воротам, выиграл 67% дуэлей. Хамес стал самой большой угрозой для Шальке. Если бы Баварии лучше складывалось до перерыва, судьба встречи могла быть решена в первом тайме.

59 - @jamesdrodriguez hatte die meisten Ballaktionen (59), Torschussvorlagen (5) und Schüsse (3) aller Spieler in der 1. Halbzeit zwischen @FCBayern und Schalke. Aktivposten. #FCBS04 pic.twitter.com/fdsgjcPdfp — OptaFranz (@OptaFranz) 9. Februar 2019

Все знают о конфликте Родригеса и Нико Ковача, после зимнего перерыва Хамес только выходил на замену. А когда в предыдущем туре Бавария с ним в старте влетела Байеру, казалось, что хорватский тренер снова лишит его места в старте. Нет – следующие два матча колумбиец сыграл с первых минут и выглядел очень прилично. Хорошая статистика против Герты в Кубке, а теперь статус MVP против Гельзенкирхена.

Сегодня его партнеры по полузащите Леон Горетцка и Тьяго Алькантара остались в тени, но с таким сетапом в центре поля Бавария может создать проблемы даже Ливерпулю. Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов – 19 февраля на Энфилде.

Коноплянка сыграл против Баварии весь матч – на уровне

Перед игрой мы описывали, что тренеры упорно не давали Евгению проявить себя в поединках с "ротэн". Сегодня появился шанс и Коноплянка почти им воспользовался, дважды пробив по воротам Ульрайха. Украинец упустил свои моменты, но точно не провалил матч. В плохой для Шальке первой четверти только он пытался хоть как-то переходить середину поля и обострять. Неплохо обыгрывал, выглядел колоссом в атаке "кнаппен" по сравнению с Суатом Сердаром на другом фланге.

Игру Коноплянки мы разберем в отдельном материале, а пока отметим также работу автора единственного гола Шальке Ахмеда Кутуджу. 18-летний парень во второй раз за неделю получил роль основного форварда команды и в целом неплохо справился.

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Интересные факты

– Бавария не проигрывает Шальке 17 матчей во всех турнирах – только против Вередера у мюнхенцев длиннее серия.

– Роберт Левандовски забил 100-й гол на Альянц-Арене.

– Йозуа Киммих провел 100-й матч в Бундеслиге: 78 побед, 13 ничьих, 9 поражений, 8 голов, 22 ассиста.