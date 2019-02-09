Симеоне: Не думаю, что Атлетико проиграл Реалу из-за VAR

Главный тренер мадридского Атлетико Диего Симеоне поделился впечатлениями после домашнего матча 23-го тура испанской Примеры с Реалом (1:3).

"Мы потерпели поражение, потому что соперник сыграл убедительно. Обычно я не говорю о VAR. Считаю, что эта система пойдет всем на пользу. Я не видел повторов. Надеюсь, судьи приняли правильные решения.

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Не думаю, что мы проиграли из-за VAR. Соперник сыграл лучше и более убедительно. Они провели очень хороший матч. Нам остается только поздравить их и готовиться к следующему матчу.

Продолжает ли Атлетико бороться за чемпионство? Нужно дождаться завтрашней игры Барселоны. Поделюсь своими мыслями на следующей пресс-конференции", – цитирует Симеоне Marca.

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