toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ АТЛЕТИКО - РЕАЛ МАДРИД БАВАРИЯ - ШАЛЬКЕ

Симеоне: Не думаю, что Атлетико проиграл Реалу из-за VAR

21:40 51 Читати українською
Симеоне: Не думаю, что Атлетико проиграл Реалу из-за VAR
Диего Симеоне / фото из соцсетей

Главный тренер мадридского Атлетико Диего Симеоне поделился впечатлениями после домашнего матча 23-го тура испанской Примеры с Реалом (1:3).

"Мы потерпели поражение, потому что соперник сыграл убедительно. Обычно я не говорю о VAR. Считаю, что эта система пойдет всем на пользу. Я не видел повторов. Надеюсь, судьи приняли правильные решения.

Атлетико – Реал – 1:3 – видео голов и обзор матча

Не думаю, что мы проиграли из-за VAR. Соперник сыграл лучше и более убедительно. Они провели очень хороший матч. Нам остается только поздравить их и готовиться к следующему матчу.

Продолжает ли Атлетико бороться за чемпионство? Нужно дождаться завтрашней игры Барселоны. Поделюсь своими мыслями на следующей пресс-конференции", – цитирует Симеоне Marca.

Реал бил Атлетико в дерби и вышел на второе место благодаря суперголу, VAR и судьям

Испания23 турВанда Метрополитано (Мадрид)

Атлетико - Реал Мадрид: Суббота 09 февраля 2019

Атлетико
Матч окончен
1 : 3
Реал Мадрид
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Диего Симеоне Диего Симеоне Атлетико Атлетико Испания Атлетико - Реал Мадрид
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
15
час
:
58
мин
Тоттенхэм
15:30
Лестер Сити
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук