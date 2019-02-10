Головні новини футболу 9 лютого: Реал виграв мадридське дербі, Ліверпуль повернувся на вершину АПЛ

"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 9 лютого.

Європа

Реал переміг Атлетіко в мадридському дербі на Ванда Метрополітано: Соларі перекусив Сімеоне, Рамос і Бейл глузують над суперником, а каталонець допомагає "королям". Дивіться відео голів та огляд матчу. Наставник Атлетіко не вважає, що його команда програла Реалу через VAR. Головний тренер "вершкових" розкрив секрет перемоги над принциповим суперником.

Ліверпуль розгромив Борнмут і повернувся на вершину турнірної таблиці АПЛ – Манчестер Сіті знову відстає на 3 очки, але вже сьогодні зіграє з Челсі. За переможців забивали Мане, Салах і Вейналдум. Манчестер Юнайтед розгромив Фулхем та піднявся у зону Ліги чемпіонів. Арсенал також виграв, а Вест Хем Андрія Ярмоленка не зумів перемогти в 4 матчі поспіль.

Феєрія в Бундеслізі. Дортмундська Борусія за 15 хвилин втратила перемогу над Хоффенхаймом, хоча вела в рахунку 3:0. Гладбахська Борусія взагалі сенсаційно вдома отримала розгром від Герти. Баварія скористалася помилками суперників, обіграла Шальке Євгена Коноплянки, вискочила на друге місце та скоротила відставання від лідера до 5 очок. Рекордмайстер знову в чемпіонських перегонах.

Україна

Динамо здолало Волеренгу в заключному спарингу киян на зборах в іспанській Марбельї: перемога на завершення зборів, 6 гравців у лазареті та 2 найважчі питання. Йосіп Піваріч нескоро повернеться на поле – реабілітація захисника Динамо затягнеться.

Десна підписала хавбека, один з лідерів Ворскли відмовився переходити в Олександрію і отримав пропозицію від російського клубу, захисник Порту Фонсека перейде в Зорю на повноцінній основі.

Наші за кордоном

Євген Коноплянка відіграв проти Баварії весь матч. Українець мав 2 шанси відзначитися, але не використав їх. Коно проявив себе непогано – повинен зберегти місце в старті Шальке на наступні тури.

Марко Девіч був вилучений з поля в матчі проти Габали, але залишається найкращим бомбардиром чемпіонату Азербайджану. Різеспор з Морозюком зіграв внічию в Туреччині, але українець став найгіршим гравцем матчу.

Ференцварош Реброва розписав внічию в дербі з Уйпештом – Петряк відзначився асистом, Харатін провів другий матч. Максим Коваль на останніх хвилинах переміг у Саудівській Аравії, Владлен Юрченко повернувся після зимової паузи в Данії.