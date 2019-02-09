Ференцварош Реброва сыграл вничью в дерби с Уйпештом – Петряк отличился ассистом, Харатин провел второй матч

Иван Петряк и Игорь Харатин сыграли за Ференцварош в матче чемпионата Венгрии с Уйпештом, первом удалось отличиться ассистом.

Чемпионат Венгрии, 20 тур

Уйпешт – Ференцварош – 1:1

Голы: Симон, 90+3 – Варга, 11

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Ференцварош Сергея Реброва встречался на выезде со своим самым принципиальным соперником Уйпештом. Иван Петряк и Игорь Харатин вышли в стартовом составе. Первому удалось отличиться голевой передачей на Роланда Варгу. Это уже шестой ассист украинца в чемпионате. Харатин был заменен в середине второго тайма.

Ференцварош был очень близок к завоеванию 3 очков, но форвард хозяев Кристиан Симон на последних секундах встречи не позволил вывезти максимальное количество пунктов.

Клуб из Будапешта лидирует в турнирной таблице чемпионата, набрав 43 пункта.