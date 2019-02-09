Боруссия Д – Хоффенхайм – 3:3 – видео голов и обзор матча

Лидер Бундеслиги дортмундская Боруссия неожиданно потеряла очки в матче 21-го тура первенства с Хоффенхаймом.

Чемпионат Германии, 21 тур

Боруссия Д – Хоффенхайм – 3:3

Голы: Санчо, 32, Гетце, 43, Геррейеро, 63 – Бельфодил, 75, 87, Кадерабек, 83

"Шмели" уверенно начали поединок и к середине второго тайма владели преимуществом в 3 мяча. Однако полностью провалили концовку матча и упустили победу.

Боруссии Д не хватило преимущества в 3 гола для победы над Хоффенхаймом, Фрайбург и Вольфсбург забили 6 мячей на двоих

Боруссия Д осталась на вершине турнирной таблицы, имея в своем активе 50 очков. Хоффенхайм имеет 30 зачетных пунктов и занимает девятое место.