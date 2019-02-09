toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Германия
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ АТЛЕТИКО - РЕАЛ МАДРИД БАВАРИЯ - ШАЛЬКЕ

Боруссия Д – Хоффенхайм – 3:3 – видео голов и обзор матча

9 февраля 23:32 61 Читати українською
Боруссия Д – Хоффенхайм – 3:3 – видео голов и обзор матча
Борусія Д – Хоффенхайм – 3:3 – відео голів та огляд матчу

Лидер Бундеслиги дортмундская Боруссия неожиданно потеряла очки в матче 21-го тура первенства с Хоффенхаймом.

Чемпионат Германии, 21 тур

Боруссия Д – Хоффенхайм – 3:3

Голы: Санчо, 32, Гетце, 43, Геррейеро, 63 – Бельфодил, 75, 87, Кадерабек, 83

"Шмели" уверенно начали поединок и к середине второго тайма владели преимуществом в 3 мяча. Однако полностью провалили концовку матча и упустили победу.

Боруссии Д не хватило преимущества в 3 гола для победы над Хоффенхаймом, Фрайбург и Вольфсбург забили 6 мячей на двоих

Боруссия Д осталась на вершине турнирной таблицы, имея в своем активе 50 очков. Хоффенхайм имеет 30 зачетных пунктов и занимает девятое место.

Германия21 турСигнал Идуна Парк (Дортмунд)

Боруссия Дортмунд - Хоффенхайм: Суббота 09 февраля 2019

Боруссия Дортмунд
Матч окончен
3 : 3
Хоффенхайм
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Видеоновости Германия Боруссия Дортмунд - Хоффенхайм Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд Хоффенхайм Хоффенхайм
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Барселона размышляет над продажей Коутиньо, – Marca
    Іспанія — 9 фев337 Барселона размышляет над продажей Коутиньо, – Marca
14
час
:
6
мин
Тоттенхэм
15:30
Лестер Сити
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук