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Реал бил Атлетико в дерби и вышел на второе место благодаря суперголу, VAR и судьям

19:10 345 Читати українською
Реал бил Атлетико в дерби и вышел на второе место благодаря суперголу, VAR и судьям
Атлетико – Реал Мадрид: счет и обзор матча 09.02.2019 – Ла Лига 2018/19
Тарас Котив Тарас Котив

Атлетико проиграл Реалу в домашнем мадридском дерби в рамках 23-го тура чемпионата Испании. Счет и обзор матча Примеры 2018/19 читайте на "Футбол 24".

Испания. Примера, 23-й тур

Атлетико – Реал – 1:3

Голы: Грізманн, 25 – Каземіро, 16, Рамос, 42 (пен.), Бейл, 74

Удаление: Партей, 80

Матч, как и онлайн-трансляция Атлетико – Реал Мадрид на "Футбол 24", стартовала в 17:00 по киевскому времени. Команда Симеоне опережает действующих клубных чемпионов Европы на 2 очка в турнирной таблице. От лидера Барселоны Атлетико отстает на 6 баллов, а Реал – на 8. Отмечаем, что Альваро Мората в составе хозяев играет против своих бывших партнеров, а у гостей таким игроком является Тибо Куртуа.

Атлетико – Реал: прогноз на матч Ла Лиги

На момент Партея, который сам пролез в штрафную Реала, ответил Модрич. Лука замыкал навес головой – оба неожиданных хода не принесли успеха и хотя бы первого точного удара. А вот дебютным точным ударом команда Солари открыла счет. После подачи углового, которую арбитр заставил повторить, Рамос выиграл верховую борьбу у 4-х (ЧЕТЫРЕХ) соперников, а Каземиро забивал ударом через себя без всякой опеки – эта сцена вполне могла бы стать иллюстрацией к легендарной книге "100 лет одиночества". Первый гол удар бисиклетой, который пропустил Атлетико в чемпионате Испании за время правления Симеоне!

Корреа врезался в Винисиуса, после чего отдал роскошный пас на Гризманна со своей половины поля. Антуан едва ли не с центра поля выбежал на свидание с Куртуа и без проблем катнул между ног экс-голкиперу Атлетико. Было на грани фола и офсайда, но судья Эстрада Фернандес после консультации с VAR все же засчитал взятие ворот. Реализация за полчаса 100-процентная – оба удара в створ ворот завершились голами.

В конце тайма рефери назначил спорный пенальти за фол против Винисиуса (казалось, это случилось не в пределах штрафной площадки), который реализовал Серхио Рамос. Бразильский вингер, как и испанский защитник, неплохо поработал на атаку в первом тайме, но эпизод вызывает огромные сомнения.

На старте второго тайма еще один заброс за спины защитникам завершился голом Мораты... в ворота своей бывшей команды. Однако рефери и здесь взял паузу для VAR, и гол не засчитали, мол, офсайд. Если Альваро и опередил Рамоса, то на какие-то микроволоса колена. После этого Хименес ударом в упор, но с острого угла пробивал под перекладину – Куртуа потянул. Мората упал после шлагбаума Каземиро – судью едва уговорили обратиться к VAR, но и здесь решение не в пользу Атлетико.

Бейл, вышедший вместо Винисиуса, отправил хозяев в нокдаун. Модрич классным пасом нашел Гарета, а тот пробил идеально в угол. После этого валлиец еще и показал жест, который в приличном обществе воспринимается как оскорбительный, но избежал ответственности. Десятая в матче и 7-я у "матрасников" желтая карточка завершилась удалением. Томас Партей еще раньше претендовал на красную, а очередной грубый фол (наступил на ногу Кроосу) стал логичным итогом для этого брутала. Впоследствии Бензема вырезал классную передачу для Бейла – Гарет отказался доводить счет до разгромного.

Реал добівает 5-ю подряд победу в Ла Лиге и обходит Атлетико на 1 балл. До Барсы теперь только минус 5, но у каталонцев выездная игра с Атлетиком в запасе.

Испания23 турВанда Метрополитано (Мадрид)

Атлетико - Реал Мадрид: Суббота 09 февраля 2019

Атлетико
Матч окончен
1 : 3
Реал Мадрид
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Испания Атлетико - Реал Мадрид Реал Мадрид Реал Мадрид Главное Каземиро Каземиро Антуан Гризманн Антуан Гризманн Жуниор Винисиус Жуниор Винисиус Видеоассистент арбитра (VAR) Статьи Тарас Котив Атлетико Атлетико
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