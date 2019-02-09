Боруссии Д не хватило преимущества в 3 гола для победы над Хоффенхаймом, Фрайбург и Вольфсбург забили 6 мячей на двоих

Состоялись очередные матчи 21-го тура чемпионата Германии.

Чемпионат Германии, 21 тур

Боруссия Д – Хоффенхайм – 3:3

Голы: Санчо, 32, Гетце, 43, Геррейеро, 63 – Бельфодил, 75, 87, Кадерабек, 83

Боруссия М – Герта – 0:3

Голы: Калу, 30 Дуда, 56, Зельке, 76

Ганновер – Нюрнберг – 2:0

Голы: Мюллер, 45+5, 77

Фрайбург – Вольфсбург – 3:3

Голы: Гриф, 37, Петерсен, 77, Вальдшмидт, 88 – Руссийон, 11, Вергхорст, 63, Штеффен, 74

Лидер Бундеслиги дортмундская Боруссия неожиданно потеряла очки в матче с Хоффенхаймом. Причем "шмели" владели преимуществом в 3 мяча. Марио Гетце забил свой 50-й гол в чемпионате Германии.

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Герта на выезде разгромила Боруссию М. Соломон Калу забил свой 8-й гол в ворота "жеребцов".

Ганновер наконец прервал свою 8-матчевую безвыигрышную серию в чемпионате, одолев Нюрнберг.

Фрайбург и Вольфсбург разыграли настоящую драму, забив по 3 гола. Хозяева в компенсированное время могли вырвать победу, но взятие ворот не засчитали из-за офсайда.

Боруссия Д осталась на вершине турнирной таблицы, имея 50 очков. Их тезки из Менхенгладбаха подарили шанс Баварии выйти на чистое 2-е место. Герта и Хоффенхайм продолжают борьбу за еврокубки, Ганновер и Нюрнберг остаются на дне.