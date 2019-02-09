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Динамо било Волеренгу в заключительном матче в Марбелье – снова гол со штрафного, неожиданный лучший бомбардир

15:52 299 Читати українською
Динамо било Волеренгу в заключительном матче в Марбелье – снова гол со штрафного, неожиданный лучший бомбардир
Динамо – Волеренга: счет и обзор матча 09.02.2018
Тарас Котив Тарас Котив

Динамо победило Волеренгу в заключительном спарринге киевлян на сборах в испанской Марбелье. Счет и обзор матча читайте на "Футбол 24".

Товарищеский матч

Динамо – Волеренга – 2:1

Голы: Русин, 6, Кравченко, 39 – Финне, 69

Динамо: Бущан – Кравченко, Алибеков, Шабанов, Сидклей – Сидорчук, Шепелев (Че Че, 46) – Смирный, Гармаш, Андриевский – Русин

Матч Динамо – Волеренга стартовал в 14:00 по киевскому времени. Ранее на вторых испанских сборах Динамо, которое готовится в плей-офф Лиги Европы, сыграло вничью с шведским Эстерсундом, крупно победило софийский ЦСКА, уступило американском Нью-Инглэнд Революшн и разошлось сухим миром с другой шведской командой Мальме.

Динамо – Волеренга: прямая трансляция матча

Динамо открыло счет уже на 6-й минуте. Сидорчук подхватил мяч в центре поля и мгновенно вырезал между защитниками на Русина. Назарий сначала проиграл дуэль вратарю, но первым сыграл на добивании. Лучший бомбардир обеих испанских сборов в составе киевлян – 4 гола забил 20-летний украинец, на гол меньше у Цыганкова. Русин же мог становиться и ассистентом, когда отдавал под левую ногу Смирному, который вышел на правый фланг атаки. Однако обводной удар последнего без проблем потянул вратарь.

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На 29-й минуте Сидклей разобрался с несколькими соперниками в силовой борьбе, отдал на Гармаша, но Денис не попал в дальний угол. Бущан ошибся под прессингом, эпизод завершился штрафным, после которого норвежцы приложились издали – Георгий перевел на угловой. А вот Динамо свой стандарт реализовало. На 39-й Никита Кравченко перебросил стенку и оставил вратаря почти беспомощным. Четвертый игрок Динамо забивает прямым ударом со штрафного на сборах! И только Цыганков отличился из тех, кого наигрывают в основе. Это один из самых больших плюсов этого тренировочного периода.

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Пока команда Хацкевича не показывала особую остроту, норвежцы едва не вернулись в игру. Бущан не дал себя пробить после мощного удара со второго этажа, а Сидклей первым сориентировался на добивании. Сонливый ход игры во втором тайме прервал Финне. Алибеков позволил сопернику закрутить себе голову и пробить без помех. Ахмед мог исправиться на стандарте. Андриевский идеально нашел его пасом с углового, но удару с лета не хватило точности. Джокер Волеренги Ибрахим пробивал в противоход Бущану – эффектный сейв голкипера киевлян, вынужденного вступать в игру и еще раз после подачи с угла поля. В конце Гармаг мог поставить точку, но защитник выбил из пустых ворот.

Победа за 5 дней до первого матча 1/16 Лиги Европы против Олимпиакоса – резервисты Динамо демонстрируют более результативную игру чем основа, добавляя несколько вариантов для маневров главному тренеру.

Товарищеские матчи

Динамо Киев - Волеренга: Суббота 09 февраля 2019

Динамо Киев
Матч окончен
2 : 1
Волеренга
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