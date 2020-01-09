Главные новости футбола 8 января: Сидклей покинул Динамо, Реал прошел в финал Суперкубка Испании

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 8 января.
Украина
Защитник Динамо Сидклей продолжит карьеру в Коринтиансе на правах аренды. Тем временем Бенито официально покинул Тамбов – раньше он согласовал контракт с киевлянами.
Хавбек Шахтера Веллингтон Нем не хочет возвращаться в Украину. А Владимир Шаран поделился трансферными планами Александрии на зиму.
Экс-защитник Динамо Андрей Цуриков перешел в СК Днепр-1 из чешского Яблонца. Зато представитель российского миллиардера Фридмана ответил на слухи о возможном приобретении львовских Карпат.
Европа
Мадридский Реал уверенно переиграл Валенсию в полуфинале Суперкубка Испании – Тони Кроос забил прямым ударом с углового.
В свою очередь Астон Вилла удержала ничью с Лестером в первом полуфинале Кубка английской лиги.
Трансферы
Итальянский Милан получил три запроса относительно Пйонтека. Позже лондонский Тоттенхэм присоединился к борьбе за польского форварда.
Зато Манчестер Юнайтед нацелился на таланта Аякса – трансфер может состояться зимой. Между тем Дрис Мертенс – приоритетная трансферная цель Сарри в Ювентусе.
Эшли Янг может перейти в Интер – капитан МЮ уже ведет переговоры с итальянским грандом. Кроме того, Реал попытается перехватить у Барселоны нападающего "нерадзурри" Лаутаро Мартинеса.