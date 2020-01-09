Главные новости футбола 8 января: Сидклей покинул Динамо, Реал прошел в финал Суперкубка Испании

Сидклей уже в Сан-Паулу / ФК Коринтианс

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 8 января.

Украина

Защитник Динамо Сидклей продолжит карьеру в Коринтиансе на правах аренды. Тем временем Бенито официально покинул Тамбов – раньше он согласовал контракт с киевлянами.

Хавбек Шахтера Веллингтон Нем не хочет возвращаться в Украину. А Владимир Шаран поделился трансферными планами Александрии на зиму.

Экс-защитник Динамо Андрей Цуриков перешел в СК Днепр-1 из чешского Яблонца. Зато представитель российского миллиардера Фридмана ответил на слухи о возможном приобретении львовских Карпат.

Европа

Мадридский Реал уверенно переиграл Валенсию в полуфинале Суперкубка Испании – Тони Кроос забил прямым ударом с углового.

В свою очередь Астон Вилла удержала ничью с Лестером в первом полуфинале Кубка английской лиги.

Трансферы

Итальянский Милан получил три запроса относительно Пйонтека. Позже лондонский Тоттенхэм присоединился к борьбе за польского форварда.

Зато Манчестер Юнайтед нацелился на таланта Аякса – трансфер может состояться зимой. Между тем Дрис Мертенс – приоритетная трансферная цель Сарри в Ювентусе.

Эшли Янг может перейти в Интер – капитан МЮ уже ведет переговоры с итальянским грандом. Кроме того, Реал попытается перехватить у Барселоны нападающего "нерадзурри" Лаутаро Мартинеса.