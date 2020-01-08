Веллингтон Нем не хочет возвращаться в Шахтер – бразилец поделился планами на будущее

Бразильский атакующий полузащитник Веллингтон Нем не видит своего будущего в донецком Шахтере.

"Все может решиться сегодня. Я сейчас в путешествии, но мой менеджер встретится с советом директоров, чтобы решить этот вопрос.

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Люблю Флуминенсе. Все знают, что я хочу и дальше играть здесь, но не знаю о желании других сторон. Возможно, мне придется вернуться в Украину, чтобы решить некоторые бюрократические вопросы, если Флуминенсе не примет условия. Но я вернусь в Бразилию. Здесь тоже возникли некоторые проблемы, которые я должен решить. Сначала мне нужно решение Флуминенсе", – цитирует Нема netflu.com.br.

Напомним, что соглашение Шахтера с Флуминенсе об аренде игрока завершилась в конце 2019 года. "Горняки" хотят продать бразильца, контракт которого рассчитан до лета 2021 года.

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