Реал переиграл Валенсию в полуфинале Суперкубка Испании: тренерская победа Зидана, блестящий Иско и интересные факты

В матче за выход в финал Суперкубка Испании между мадридским Реалом и Валенсией победу праздновал "королевский клуб".

Реал сразу же со стартовым свистком захватил инициативу и контроль над мячом, покидая чужую половину поля лишь на несколько минут первого тайма. Дебютный момент во встрече произошел уже на 3-й минуте, когда Каземиро выстрелил по воротам метров с 25-ти, но получилось слишком высоко. Ещё через две минуты голкиперу Доменеку уже пришлось спасать Валенсию: Менди навесил с левого фланга на линию вратарской, а Варан замкнул мощным ударом головой – Хауме выбил мяч с самой ленточки! На 7-й проверить внимание вратаря решил Вальверде, но его дальний выстрел оказался неточным.

Валенсия ничем не отвечала, а Реал продолжал давить. На 15-й минуте очередная атака "бланкос" завершилась подачей с правого фланга на Йовича и угловым; при его розыгрыше Доменек вышел в штрафную для раздачи команд защитникам, а Кроос, заметив пустые ворота, крученым ударом с углового отправил "круглого" под ближнюю штангу – вратарь левантийцев всё же коснулся мяча, однако отбил его в поле, а в сетку. 0:1!

После этого "сливочные" отдали инициативу сопернику, позволив "летучим мышам" провести ряд неплохих атак, но довольно быстро контроль игры вернулся к Реалу. Мадридцы держали мяч 70% времени в первые 20 минут, а дебютный удар Валенсии по воротам произошел аж на 29-й: Коклен зацепился за передачу с правого фланга на линию штрафной, после чего сбросил мяч на Гамейро – Кевин же прошёл вперёд и выстрелил метров с 17-ти. К сожалению для левантийцев, получилось высоковато. Это был единственный удар подопечных Селадеса в первом тайме.

В последней трети первого тайма Реал откровенно доминировал. Организовав ряд атак, "королевский клуб" вполне прогнозируемо забил второй гол на 39-й минуте: Карвахаль отдал передачу на правый край штрафной Вальверде, а тот выкатил пас в спины защитникам под удар Модричу – Лука попал в Гарая, а Иско, поймав отскок, метров с 14-ти выстрелил точно в левый нижний угол! На 42-й же Валенсия могла и третий пропустить, однако Иско ударом головой попал в штангу, а Йович при добивании попал в лежащего Доменека. В конце концов, на перерыв команды ушли при комфортном преимуществе "бланкос".

Старт второго тайма мало отличался от концовки первого. Валенсии дали провести несколько контратак, но ни одного момента "летучие мыши" создать так и не смогли – Реал же методично улучшал качество своих эпизодов у чужих ворот. Так, на 48-й минуте Кроос обыгрался с Модричем и нанёс удар из-за пределов штрафной, а на 59-й Иско переиграл Парехо в центре и прошел вперёд, выстрелив метров с 22-х – в обоих случаях мяч пролетел выше ворот. На 60-й получилось гораздо острее: Модрич открылся перед чужой штрафной, получил передачу, уложил на газон защитника и выкатил пас на линию под удар Вальверде – Феде мощно пробил в правый нижний угол, но мяч попал в сетку лишь с внешней стороны!

На 64-й голом мог отметиться Мэнди, который сместился с левого фланга и нанёс удар с дистанции, но и на этот раз точность подвела футболиста "бланкос". Тем не менее, такая активность Реала при полном отсутствии контригры со стороны Валенсии не могла не привести к третьему взятию ворот. В конце концов, оно случилось на 65-й минуте: контратака "сливочных" завершилась передачей Йовича на Модрича, который открылся на правом краю штрафной – Лука сделал несколько переступов и "шведой" выстрелил в дальний угол. 0:3.

Последние 25 минут поединка превратились в чистую формальность. Зинедин Зидан стал снимать лидеров, выпустив на поле Марсело, Хамеса и Мариано, а Валенсии даже дали подержать мяч и пострелять по воротам. Первый удар в створ "летучие мыши" нанесли именно в этот период – Макси Гомес, вышедший на замену, на 75-й минуте мощно пробил метров с 22-х (без особых сложностей для Куртуа). Он же на 78-й нанёс второй удар в рамку, но в этот раз получилось ну совсем уж просто для голкипера. "Бланкос" огрызнулись ударом Иско из пределов штрафной в Васса на 77-й и выстрелом Хамеса метров с 14-ти рядом со штангой на 85-й минутах.

Валенсии удалось размочить счет. На 88-й минуте Каземиро привёз штрафной, после подачи с которого мяч выбили на Гомеса – тот пробил в правый нижний угол, но Куртуа поймал мяч. Казалось, что эпизод заиграли, но видеоасистент арбитра сообщил о возможной игре рукой со стороны Рамоса. После просмотра видеоповтора главный судья указал на "точку", а Парехо уверенно реализовал пенальти – 1:3. Именно с этим счётом матч и завершился.

"Королевский клуб" вышел в финал Суперкубка Испании, где будет ожидать победителя пары Барселона – Атлетико. Решающий матч сыграют 12 января.

Реал не заметил Валенсию – тренерская победа Зидана

В матче между Валенсией и Реалом практически нечего комментировать, ведь на поле вышла только одна команда. "Летучие мыши" громче других угрожади бойкотировать турнир и, похоже, решили просто побыстрее из него вылететь – иначе столь беззубую игру левантийцев объяснить трудно. Первый их удар случился на 29-й минуте, второй прошёл в защитника на 43-й, а третий – аж на 72-й. Дебютное попадание в створ произошло ещё позже, а по владению мячом иногда получалось так, что на одно касание Валенсии приходилось 30 касаний Реала.

Конечно, нельзя говорить, что Валенсия просто прилетела, чтобы поскорее покинуть турнир. Стоит отметить и Зидана, и его подопечных: первый грамотно развил то, что не удалось удержать в матче на Месталье в чемпионате – тогда "бланкос" прижали соперника и нанесли около десятка ударов ещё на старте встречи, но ко второму тайму упустили инициативу, едва не проиграв.

На этот раз мадридцы наладили контроль над территорией благодаря интересному ходу с появлением сразу пятерых полузащитников – Кроос, Каземиро и Вальверде сформировали линию центрхавов, а Иско с Модричем формально располагались выше. Хитрость заключалась в характере действий этой пятерки: Каземиро исполнял "пивота" и часто вырывался ближе к штрафной, в то время как его прикрывал номинально левый Кроос – Иско же с Вальверде давили по полуфлангам, вместе с Модричем перегружая нужные зоны на чужой трети поля. В зависимости от ситуации, на свободной позиции мог оказаться любой футболист – как, например, Иско в центре перед третьим голом.

На счету этой пятёрки 8 отборов (с 15 попыток), 5 перехватов, 35 возвратов мяча и 9 передач под удар (с 13-ти вообще). Валенсия банально не могла перейти центр: на трети поля "сливочных" подопечные Альберта Селадеса провели менее 18% игрового времени – и это включая 25 минут свободы действий после третьего гола Реала. А так выглядела тепловая карта всего матча до 68-й минуты.

В атаке Реал мог добиться большего, если бы на поле был Бензема. Йович, несмотря на ассист, так и не смог нормально предложить себя полузащите – это может стать проблемой в финале, когда придётся раскрывать более классную оборону. Тем не менее, стоит похвалить мадридцев за скорость мысли и хорошую реализацию. Иско быстро добил, Модрич быстро придумал удар "шведой", ​​а Кроос вообще исполнил "сухой лист", пока Доменек разговаривал с Кокленом. В этом есть доля везения, но подобные действия также демонстрируют уверенность и раскованность футболистов "королевского клуба".

Реал прогрессирует в течение нескольких месяцев очень быстрыми темпами. Это уже 15-й матч подряд, в котором Мадрид не проиграл, что является лучшим результатом с 2017-го – а Модрич, беспощадно раскритикованный за Золотой мяч, побил собственный рекорд результативности (5 голов). Валенсию просто размазали носом о газон даже без основного форварда, хотя еще полтора месяца назад с такой командой "бланкос" спасались в компенсированное время – а это, между прочим, участник 1/8 ЛЧ и действующий обладатель Кубка. Круто!

Иско провел выдающийся матч

Иско довольно часто критикуют за лень, непростой характер и склонность к набору лишнего веса. Собственно, в своё время Эмери списал его с Валенсии именно из-за этих проблем, а в Реале он периодически садился на скамейку при всех тренерах (особенно при Солари). Тем не менее, Иско всегда оставался крайне важным футболистом с очень высоким интеллектом, универсальностью, прекрасным ударом и фантастической техникой. Представить Реал 2010-х без элегантной игры Иско трудно, а зидановский Реал – тем более.

В полуфинале Суперкубка Испании Иско провёл один из лучших своиъ поединков в мадридской футболке. Он забил второй гол, отдал предголевой пас на Йовича и попал в штангу – уже этого было бы достаточно для звания MVP матча, но это ещё не все. Так, на счету хавбека 102 передачи, 96 из которых оказались точными – это лучший результат в карьере испанца. Карта его пасов впечатляет.

Также Иско исполнил 7 обводок (при 9 попытках), 4 выстрела по воротам и 1 пас под удар партнёру, а также сделал 7 возвратов мяча на левом фланге и выиграл 10 из 15 единоборств. Блестящая работа!

Интересные факты:

– Хауме Доменек пропустил "сухой лист" второй раз за календарный год. В феврале 2019-го голкиперу Валенсии таким образом забил Хоакин.

– Лука Модрич побил собственный рекорд результативности, забив 5 голов в 19 матчах. Последний раз хорват столько забивал еще в Тоттенхэме – тогда он забил 5 голов в 40 матчах.

– Тони Кроос стал первым футболистом Реала, который забил в трёх различных турнирах в течение одного сезона (Примера, ЛЧ и Суперкубок). Он всего лишь четвертый футболист Ла Лиги, которому покорилось это достижение – до этого оно удавалось Ву Ли, Хорхе Молине и Анхелю.

– Реал победил Валенсию в шести из семи очных матчей на вылет – и впервые это произошло не в финале.