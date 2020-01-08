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Кроос забил прямым ударом с углового – ляп голкипера поспособствовал шедевру

8 января 21:39 626 Читати українською
Кроос забил прямым ударом с углового – ляп голкипера поспособствовал шедевру
Тони Кроос и Серхио Рамос / фото из соцсетей

Хавбек Реала Тони Кроос эффектно открыл счет в полуфинале Суперкубка Испании против Валенсии.

90+2’ Даниэль Парехо
 
Тони Кроос 16’
Иско 39’
Лука Модрич 66’
16’ Тони Кроос
39’ Иско
66’ Лука Модрич
90+2’ Даниэль Парехо

Немец поразил ворота "летучих мышей" прямым ударом с углового.

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Реал на 15 минуте получил право на стандарт, который взялся исполнять Кроос. Полузащитник "сливочных" решил крутить кожаного прямо в ворота, что стало полной неожиданностью для голкипера Валенсии Хауме Доменека. Вратарь левантийцев все же коснулся мяча, однако отбил его не в поле, а в сетку собственных владений.

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Отметим, что этот гол стал для Крооса четвертым за Реал в сезоне 2019/20.

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