Кроос забил прямым ударом с углового – ляп голкипера поспособствовал шедевру

Хавбек Реала Тони Кроос эффектно открыл счет в полуфинале Суперкубка Испании против Валенсии.

Немец поразил ворота "летучих мышей" прямым ударом с углового.

Бускетс и Вальверде заблудились в Саудовской Аравии и опоздали на пресс-конференцию перед матчем Суперкубка Испании

Реал на 15 минуте получил право на стандарт, который взялся исполнять Кроос. Полузащитник "сливочных" решил крутить кожаного прямо в ворота, что стало полной неожиданностью для голкипера Валенсии Хауме Доменека. Вратарь левантийцев все же коснулся мяча, однако отбил его не в поле, а в сетку собственных владений.

Валенсия – Реал Мадрид: онлайн-трансляция матча 1/2 финала Суперкубка Испании

Отметим, что этот гол стал для Крооса четвертым за Реал в сезоне 2019/20.