Астон Вилла удержала ничью с Лестером в первом полуфинале Кубка английской лиги

Лестер и Астон Вилла не смогли выявить сильнейшего в первом матче 1/2 финала Кубка английской лиги.

Кубок английской лиги, 1/2 финала

Лестер – Астон Вилла – 1:1

Голы: Ихеаначо, 74 – Жильбер, 28

Тренеры обеих команд решили не тратить возможности выйти в финал турнира и выставили оптимальные составы. Лестер прогнозируемо завладел инициативой с первых минут, однако "лисам" не хватало точности при завершении атак. Варди упустил два качественных момента, а после плотного удара Мэддисона со штрафного мяч просвистел рядом со штангой. Напор хозяев так и не принес результатов, а на 28-ой минуте Вилла смогла выйти вперед. Парадокс – бирмингемцы преуспели в редкой позиционной атаке. Эль-Гази получил мяч на углу штрафной, пробежал мимо Союнчю и подал точно на ногу Жильбера – 0:1, которые продержались до перерыва.

Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед: неготовность "дьяволов" к топ-матчам, Менди снова не впечатляет, а Марез – MVP дерби

На второй тайм Лестер вышел еще более заряженным, впрочем, установки Брендана Роджерса не добавили прицельности выстрелам его игроков. К тому же, поймал кураж Ерьян Ниланд, который намекнул, что "вилланам" не стоит спешить с поиском замены для Тома Хитона. Норвежец совершил несколько впечатляющих сейвов и вполне мог принести своей команде победу, однако вмешался специалист Кубка лиги, Келечи Ихеаначо. Нигериец вышел на замену и таки пробил Ниланда – это третий гол экс-нападающего Манчестер Сити в трех матчах нынешнего розыгрыша турнира.

Астон Вилла явно была довольна и таким итогом (гол Жильбера так и остался единственным ударом в створ от команды Дина Смита за весь матч), а навал Лестера ничем острым не завершился. 1:1 – судьба путевки в финал определится в матче на Вилла Парк, который состоится 28 января.

Зинченко смотрел дерби на трибуне Олд Траффорд рядом с фанами Манчестер Сити – они в восторге