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Сидклей продолжит карьеру в Коринтиансе

8 января 17:16 239 Читати українською
Сидклей продолжит карьеру в Коринтиансе
Феррейра Сидклей / ФК Динамо Киев

Сага с бразильским защитником Динамо Сидклеем наконец завершилась.

Бразильский защитник Динамо Сидклей перешел на правах аренды в Коринтианс, сообщает официальный сайт Динамо.

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Соглашение с 26-летним игроком рассчитано до 31 декабря 2020 года. Напомним, бразилец перешел в Динамо из Атлетико Паранаэнсе в июле 2018 года. С того времени защитник так и не смог раскрыться в основной команде – универсал во всех турнирах провел всего 23 матча (17 – в УПЛ, 1 в рамках Кубка Украины и еще 5 – в Лиге Европы) и забил 1 гол.

В текущем сезоне Сидклей не сыграл за Динамо ни одного поединка.

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