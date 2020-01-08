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Бенито официально покинул Тамбов – раньше он согласовал контракт с Динамо

8 января 13:35 355 Читати українською
Бенито официально покинул Тамбов – раньше он согласовал контракт с Динамо
Бенито / фото из открытых источников

Российский клуб сообщил о прекращении сотрудничества с нигерийским футболистом.

Официальный сайт Тамбова сообщил, что контракт с Бенито расторгнут по обоюдному согласию.

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21-летний футболист выступал за российский клуб с лета 2018 года. В текущем розыгрыше РПЛ он забил 1 гол в 8 матчах.

Напомним, что Бенито уже согласовал контракт с киевским Динамо. 10 января он пройдет медосмотр в украинском клубе и подпишет соглашение на 3,5 года.

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