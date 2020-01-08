toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
АНДРЕЙ ЛУНИН УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ КАРПАТЫ

Милан получил три запроса относительно Пйонтека

8 января 11:52 326 Читати українською
Милан получил три запроса относительно Пйонтека
Кшиштоф Пйонтек / Фото ФК Милан

Разгорелась нешуточная борьба за нападающего Милана Кшиштофа Пйонтека.

Сразу два представителя АПЛ проявили свой интерес к Кшиштофу Пйонтеку – Астон Вилла и Ньюкасл, сообщает Calciomercato.

Пйонтек может присоединиться к Ярмоленко в Вест Хэме

Также в услугах польского форварда заинтересован немецкий Байер. Сам Кшиштоф склоняется к уходу из Милана из-за прихода в команду Златана Ибрагимовича.

В текущем сезоне Серии А Пйонтек провел 18 матчей, в которых забил всего 4 гола. После 18-ти туров чемпионата Италии Милан находится на 12-й строчке.

Мілан може придбати 2-й найбагатший мільярдер світу – він планує трансфери Мессі та Гвардіоли

blog_ava
Іспанські ЗМІ про трагічний дебют Луніна за Ов'єдо – українця рятує скандал, а суддя світового рівня виносить вердикт
17 января
932
Теги
Италия Трансферы Трансферы Чемпионата Англии Трансферы Чемпионата Италии Милан Милан Байер Байер Трансферы Милана Астон Вилла Астон Вилла Кшиштоф Пйонтек Кшиштоф Пйонтек
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
12
час
:
28
мин
Уотфорд
14:30
Тоттенхэм
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук