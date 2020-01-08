Милан получил три запроса относительно Пйонтека

Разгорелась нешуточная борьба за нападающего Милана Кшиштофа Пйонтека.

Сразу два представителя АПЛ проявили свой интерес к Кшиштофу Пйонтеку – Астон Вилла и Ньюкасл, сообщает Calciomercato.

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Также в услугах польского форварда заинтересован немецкий Байер. Сам Кшиштоф склоняется к уходу из Милана из-за прихода в команду Златана Ибрагимовича.

В текущем сезоне Серии А Пйонтек провел 18 матчей, в которых забил всего 4 гола. После 18-ти туров чемпионата Италии Милан находится на 12-й строчке.

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