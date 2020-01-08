Мертенс – приоритетная трансферная цель Сарри в Ювентусе

Нападающий Наполи Дрис Мертенс может присоединиться к действующему чемпиону Италии.

Ювентус продолжает подтверждать реноме короля свободных агентов. На этот раз "жертвой" туринцев может стать Дрис Мертенс, сообщает Calciomercato.

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Наставник "Старой синьоры" Маурицио Сарри обратился к руководству Юве с просьбой подписать форварда неаполитанцев. Контракт Дриса с Наполи рассчитан до июля 2020 года и стороны не договорились о продлении соглашения. В этом случае, туринцы уже летом смогут получить 32-летнего бельгийца бесплатно.

В текущем сезоне Серии А Мертенс провел 16 матчей, в которых отметился 4 голами и тремя ассистами.

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