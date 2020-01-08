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Тоттенхэм присоединился к борьбе за Пйонтека

8 января 22:13 112 Читати українською
Тоттенхэм присоединился к борьбе за Пйонтека
Кшиштоф Пйонтек / Getty Images

Тоттенхэм рассматривает варианты усиления позиции центрфорварда во время зимнего трансферного окна.

"Шпоры" готовы побороться за нападающего Кшиштофа Пйонтека из Милана, информирует Guardian.

Милан получил три запроса относительно Пйонтека

Тоттенхэм ищет замену для Харри Кейна, который из-за травмы выбыл на неопределенный срок. В то же время Милан подписал Златана Ибрагимовича, после чего роль Пйонтека в команде стала значительно меньше. "Россонери" готовы отпустить поляка за 30 млн фунтов (именно столько они заплатили Дженоа год назад).

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Результативность Пйонтека в Серии А 2019/20 не слишком впечатляет – всего четыре гола в 18 матчах.

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