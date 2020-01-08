Шаран поделился трансферными планами Александрии

Главный тренер Александрии Владимир Шаран рассказал о подготовке команды к сезону и озвучил ближайшие потенциальные трансферы клуба.

"Ряды Александрии уже пополнил Роман Вантух – полузащитник, которого мы арендовали у киевского Динамо до конца сезона. Уже практически есть договоренность с Артемом Гордиенко, полузащитником молдавского Шерифа и Богданом Мишенком, полузащитником, последней командой которого был белорусский Торпедо-БелАЗ. На сборах будем искать нападающего. Это единственная вакансия, которая остается открытой.

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На тренировочный сбор в Турцию полетит 30 футболистов. Их будет впервые такое большое количество, потому что хочется посмотреть молодых футболистов из дубля. Кроме того, в команде есть игроки, которые были травмированы. Надо пересмотреть их готовность и принять решение с кем дальше будем работать, а кто покинет клуб.

После тренировочных сборов тренерский штаб будет принимать решение о дальнейшей судьбе некоторых футболистов. Есть вероятность того, что кто-то нас покинет. Тем более, что с игроками я уже говорил и предупреждал их, что хочу усилить игру команды, а футболистов много, поэтому конкуренция будет очень серьезная. Некоторые игроки дубля Александрии будут отданы в аренду другим клубам, для того, чтобы иметь игровую практику. Сборы все покажут, но пока о каких-то кадровых решениях говорить рано. Время покажет", – цитирует Шарана официальный сайт клуба.

Напомним, Александрия на зимнюю паузу пошла на пятой строчке, отставая от второго места всего на 3 очка.

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