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Цуриков перешел в СК Днепр-1

8 января 19:15 417 Читати українською
Цуриков перешел в СК Днепр-1
Андрей Цуриков / Фото из открытых источников

Клуб с берегов Днепра продолжает комплектовать свой состав.

Украинский защитник Андрей Цуриков стал игроком СК Днепр-1, сообщает официальный сайт клуба. Контракт с 27-летним футболистом заключен сроком на три года.

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Напомним, Цуриков является воспитанником запорожского футбола и профессиональную карьеру футболиста начал в местном Металлурге. Последним клубом Андрея был чешский Яблонец, в котором он не смог себя зарекомендовать из-за травмы. Кроме вышеназванных команд защитник успел поиграть в Динамо, Говерле, Александрии и греческом Левадиакосе.

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Трансферы СК Днепр-1 СК Днепр-1 Трансферы чемпионата Украины Андрей Цуриков Андрей Цуриков Яблонец Яблонец
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