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Головні новини футболу 8 січня: Сідклей покинув Динамо, Реал пройшов у фінал Суперкубка Іспанії

07:00 66 Читать на русском
Головні новини футболу 8 січня: Сідклей покинув Динамо, Реал пройшов у фінал Суперкубка Іспанії
Сідклей вже в Сан-Паулу / ФК Корінтіанс

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 8 січня.

Україна

Оборонець Динамо Сідклей продовжить кар’єру в Корінтіансі на правах оренди. Тим часом Беніто офіційно покинув Тамбов – раніше він узгодив контракт з киянами.

Хавбек Шахтаря Веллінгтон Нем не хоче повертатися в Україну. А Володимир Шаран поділився трансферними планами Олександрії на зиму.

Екс-захисник Динамо Андрій Цуріков перейшов у СК Дніпро-1 з чеського Яблонця. Натомість представник російського мільярдера Фрідмана відповів на чутки про можливе придбання львівських Карпат.

Європа

Мадридський Реал впевнено переграв Валенсію у півфіналі Суперкубка Іспанії – Тоні Кроос забив прямим ударом з кутового.

Натомість Астон Вілла втримала нічию із Лестером у першому півфіналі Кубка англійської ліги.

Трансфери

Італійський Мілан отримав три запити щодо Пйонтека. Пізніше лондонський Тоттенхем приєднався до боротьби за польського форварда.

Натомість Манчестер Юнайтед націлився на таланта Аякса – трансфер може відбутись взимку. Тим часом Дріс Мертенс – пріоритетна трансферна ціль Саррі в Ювентусі.

Ешлі Янг може перейти в Інтер – капітан МЮ вже веде перемовини з італійським грандом. Крім того, Реал спробує перехопити у Барселони нападника "нерадзуррі" Лаутаро Мартінеса.

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