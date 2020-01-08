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Манчестер Юнайтед нацелился на таланта Аякса – трансфер может состояться зимой

8 января 14:41 287 Читати українською
Манчестер Юнайтед нацелился на таланта Аякса – трансфер может состояться зимой
Донные ван де Беек / Фото ФК Аякс

Хавбек Аякса Донни ван де Беек пользуется спросом среди европейских грандов.

Манчестер Юнайтед готовит запрос в Аякс о переходе Донни ван де Беека уже во время зимнего трансферного окна, сообщает ESPN.

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По данным портала Transfermarkt, стоимость 22-летнего полузащитника оценивается в 55 млн евро, но голландцы могут увеличить сумму, поскольку действующий контракт Донни рассчитан до лета 2022 года.

В текущем сезоне чемпионата Нидерландов ван де Беек провел 16 матчей, в которых отметился 6-ю голами и 4-мя ассистами.

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