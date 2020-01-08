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Янг может перейти в Интер – капитан Манчестер Юнайтед уже ведет переговоры с итальянским грандом

8 января 13:23 67 Читати українською
Янг может перейти в Интер – капитан Манчестер Юнайтед уже ведет переговоры с итальянским грандом
Эшли Янг / Фото Sempreinter

Ветеран Манчестер Юнайтед Эшли Янг имеет шанс продолжить карьеру в Серии А.

Представители Эшли Янга уже контактируют с руководством Интера относительно возможного трансфера защитника, сообщает ESPN.

Янг покинет Манчестер Юнайтед после сезона 2019/20

34-летний англичанин может присоединиться к команде Антонио Конте на правах свободного агента. Контракт Эшли с "красными дьяволами" завершается летом, и стороны не планируют продлевать соглашение.

Напомним, ветеран защищает цвета МЮ с 2011 года. В текущем сезоне АПЛ Янг провел 12 матчей.

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