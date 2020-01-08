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Реал попытается перехватить у Барселоны Лаутаро Мартинеса

8 января 11:18 233 Читати українською
Реал попытается перехватить у Барселоны Лаутаро Мартинеса
Лаутаро Мартинес / Фото ФК Интер

Нападающий Интера Лаутаро Мартинес пользуется спросом среди европейских грандов.

Реал намерен включиться в борьбу за Лаутаро Мартинеса, сообщает Sport.es.

Манчестер Сити включился в борьбу за Лаутаро Мартинеса, – MD

Мадридцы хотят подписать аргентинца в ближайшее время. Ранее в СМИ главным претендентом на Лаутаро называли Барселону. Контракт форварда предполагает отступные в сумме 111 млн евро.

В текущем сезоне Серии А Мартинес провел 17 матчей, в которых отличился 9-ю голами и 4-мя ассистами.

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