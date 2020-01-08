Представитель российского миллиардера Фридмана ответил на слухи о возможном приобретении Карпат

Представитель российского миллиардера Михаила Фридмана прокомментировал информацию о возможном приобретении миллиардером львовских Карпат.
"Это чушь", – цитирует источник из окружения российского бизнесмена Forbes.
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Также информацию о возможном приобретении Карпат опроверг директор по маркетингу и коммуникациям Альфа-Банка Алексей Гиязов: "Мне об этом ничего не известно".
Напомним, ранее на сайте болельщиков Карпат появилась информация, что Фридман якобы планирует выкупить доли как у Петра Дыминского, так и Игоря Коломойского.
К слову, Карпаты на зимнюю паузу в УПЛ пошли на последней строчке турнирной таблицы, имея в своем активе 11 очков.
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