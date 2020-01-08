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Представитель российского миллиардера Фридмана ответил на слухи о возможном приобретении Карпат

8 января 14:02 1147 Читати українською
Представитель российского миллиардера Фридмана ответил на слухи о возможном приобретении Карпат
Михаил Фридман / фото из открытых источников

Представитель российского миллиардера Михаила Фридмана прокомментировал информацию о возможном приобретении миллиардером львовских Карпат.

"Это чушь", – цитирует источник из окружения российского бизнесмена Forbes.

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Также информацию о возможном приобретении Карпат опроверг директор по маркетингу и коммуникациям Альфа-Банка Алексей Гиязов: "Мне об этом ничего не известно".

Напомним, ранее на сайте болельщиков Карпат появилась информация, что Фридман якобы планирует выкупить доли как у Петра Дыминского, так и Игоря Коломойского.

К слову, Карпаты на зимнюю паузу в УПЛ пошли на последней строчке турнирной таблицы, имея в своем активе 11 очков.

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