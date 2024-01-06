Украина

Шахтер близок к подписанию очередного легионера – "горнякам" выкручивают руки, пытаясь урвать по-максимуму.

Денис Попов мог стать соперником Довбика и Цыганкова в Испании. Динамо отпугало клуб Ла Лиги солидным ценником.

Полесье получило нового спортивного директора – сенсационный кандидат, на место которого сватали экс-президента Черноморца.

Заря неожиданно прекратила сотрудничество с экс-хавбеком Динамо.

Украинский клуб официально сообщил о начале расформирования.

Наши за границей

Артем Довбик выиграл награду в Испании с роскошной статистикой – первый трофей украинца в Ла Лиге.

Андрей Лунин узнал свою роль в Реале на поединок Кубка Испании – Анчелотти заинтриговал объяснением.

Челси получил серьезного конкурента в борьбе за Довбика. Форварда Жироны и сборной Украины хочет еще один лондонский топ-клуб.

"Арсенал радуется, что не купил Мудрика" : в Англии объявили приговор украинской звезде Челси.

Виктор Цыганков близок к возвращению. Мичел сообщил, когда украинец снова сможет играть за Жирону.

Игрок сборной Украины покинет чемпионат Франции – он сыграл всего 22 минуты в сезоне 2023/24.

Дженоа с Русланом Малиновским упустила победу над Болоньей в добавленное время.

Другие главные события

Барселона представила 60-миллионного новичка – он уже успел дебютировать за команду.

Сборная Бразилии осталась без тренера за полгода до старта Копа Америка.