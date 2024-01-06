Главные новости футбола 5 января: Довбик завоевал первый трофей в Испании, Шахтер близок к трансферу легионера
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за пятницу, 5 января.
Украина
Шахтер близок к подписанию очередного легионера – "горнякам" выкручивают руки, пытаясь урвать по-максимуму.
Денис Попов мог стать соперником Довбика и Цыганкова в Испании. Динамо отпугало клуб Ла Лиги солидным ценником.
Полесье получило нового спортивного директора – сенсационный кандидат, на место которого сватали экс-президента Черноморца.
Заря неожиданно прекратила сотрудничество с экс-хавбеком Динамо.
Украинский клуб официально сообщил о начале расформирования.
Наши за границей
Артем Довбик выиграл награду в Испании с роскошной статистикой – первый трофей украинца в Ла Лиге.
Андрей Лунин узнал свою роль в Реале на поединок Кубка Испании – Анчелотти заинтриговал объяснением.
Челси получил серьезного конкурента в борьбе за Довбика. Форварда Жироны и сборной Украины хочет еще один лондонский топ-клуб.
"Арсенал радуется, что не купил Мудрика" : в Англии объявили приговор украинской звезде Челси.
Виктор Цыганков близок к возвращению. Мичел сообщил, когда украинец снова сможет играть за Жирону.
Игрок сборной Украины покинет чемпионат Франции – он сыграл всего 22 минуты в сезоне 2023/24.
Дженоа с Русланом Малиновским упустила победу над Болоньей в добавленное время.
Другие главные события
Барселона представила 60-миллионного новичка – он уже успел дебютировать за команду.
Сборная Бразилии осталась без тренера за полгода до старта Копа Америка.