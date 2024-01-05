Украинец выиграл награду лучшего игрока декабря в Ла Лиге, сообщает пресс-служба соревнований.

Довбик в Челси: Гвардиола прокомментировал потенциальный трансфер форварда Жироны в АПЛ

В течение этого месяца Довбик провел 4 матча и забил 4 гола – по одному Барселоне и Бетису, дубль Алавесу. В голосовании бомбардир Жироны обошел Борху Майораля (Хетафе), Альваро Вальеса (Лас-Пальмас), Родриго (Реал) и Иньяки Уильямса (Атлетик).

Довбик эффективно начал и январь, отдав результативную передачу в перестрелке с Атлетико. Всего в 18 матчах нынешнего чемпионата Испании Артём оформил 11 голов и 5 ассистов.

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