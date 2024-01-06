Как сообщает Globo, Фернандо Диниз был отправлен в отставку. Это решение принял президент Бразильской федерации футбола Эдналдо Родригес. Официального сообщения об увольнении тренера пока нет.

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Под руководством Диниза сборная Бразилии провела 6 матчей в квалификации ЧМ-2026: победы над Боливией и Перу, ничья с Венесуэлой, а также поражения от Уругвая, Колумбии и Аргентины.

Диниз был назначен тренером сборной Бразилии на один год. Родригес планировал, что он проработает до назначения Карло Анчелотти в июне 2024-го, однако итальянец продлил контракт с Реалом.

Главный кандидатом на пост наставника сборной Бразилии является Доривал Жуниор, который сейчас возглавляет Сан-Паулу.

Напомним, что с 20 июня по 14 июля 2024 года в США пройдет Копа Америка. Таким образом за полгода до начала турнира сборная Бразилии находится без тренера.

"Селесао" в турнирной таблице в отборе к ЧМ-2026 занимают шестое место с семью баллами после шести туров.

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