Планируем, что на следующей неделе Янхель Эррера, Виктор Цыганков и Борха Гарсия проведут полноценную тренировку. Надеюсь, что они смогут сыграть в воскресенье против Альмерии.

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Раздевалка очень довольна, очень мотивирована, очень взволнована сезоном, который мы проводим. Теперь пора продолжать в том же духе, чтобы завтра победить и выйти в следующий раунд Кубка Испании", – цитирует Мичела L'Eesportiu.

Напомним, Виктор Цыганков (3 гола и 3 ассиста в сезоне) не играет с середины декабря, Янхель Эррера (4 гола) не играет уже месяц, а Борха Гарсия в текущей кампании только раз попадал в заявку на матч Жироны.

К слову, свой следующий матч каталонцы проведут 6 января против Эльче в рамках Кубка Испании. Игра с Альмерией состоится 14 января.

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