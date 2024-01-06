Україна

Шахтар близький до підписання чергового легіонера – "гірникам" викручують руки, намагаючись урвати по максимуму.

Денис Попов міг стати суперником Довбика та Циганкова в Іспанії. Динамо відлякало клуб Ла Ліги солідним цінником.

Полісся отримало нового спортивного директора – сенсаційний кандидат, на місце якого сватали екс-президента Чорноморця.

Зоря несподівано припинила співпрацю з екс-хавбеком Динамо.

Український клуб офіційно повідомив про початок розформування.

Наші за кордоном

Артем Довбик виграв нагороду в Іспанії з розкішною статистикою – перший трофей українця у Ла Лізі.

Андрій Лунін дізнався свою роль в Реалі на поєдинок Кубка Іспанії – Анчелотті заінтригував поясненням.

Челсі отримав серйозного конкурента у боротьбі за Довбика. Форварда Жирони і збірної України хоче ще один лондонський топ-клуб.

"Арсенал радіє, що не купив Мудрика": в Англії оголосили вирок українській зірці Челсі.

Віктор Циганков близький до повернення. Мічел повідомив, коли українець знову зможе грати за Жирону.

Гравець збірної України покине чемпіонат Франції – він зіграв лише 22 хвилини в сезоні 2023/24.

Дженоа з Русланом Маліновським втратила перемогу над Болоньєю в доданий час.

Інші головні події

Барселона презентувала 60-мільйонного новачка – він вже встиг дебютувати за команду.

Збірна Бразилії залишилась без тренера за пів року до старту Копа Амеріка.