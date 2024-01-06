Головні новини футболу 5 січня: Довбик здобув перший трофей в Іспанії, Шахтар близький до трансферу легіонера
"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за п'ятницю, 5 січня.
Україна
Шахтар близький до підписання чергового легіонера – "гірникам" викручують руки, намагаючись урвати по максимуму.
Денис Попов міг стати суперником Довбика та Циганкова в Іспанії. Динамо відлякало клуб Ла Ліги солідним цінником.
Полісся отримало нового спортивного директора – сенсаційний кандидат, на місце якого сватали екс-президента Чорноморця.
Зоря несподівано припинила співпрацю з екс-хавбеком Динамо.
Український клуб офіційно повідомив про початок розформування.
Наші за кордоном
Артем Довбик виграв нагороду в Іспанії з розкішною статистикою – перший трофей українця у Ла Лізі.
Андрій Лунін дізнався свою роль в Реалі на поєдинок Кубка Іспанії – Анчелотті заінтригував поясненням.
Челсі отримав серйозного конкурента у боротьбі за Довбика. Форварда Жирони і збірної України хоче ще один лондонський топ-клуб.
"Арсенал радіє, що не купив Мудрика": в Англії оголосили вирок українській зірці Челсі.
Віктор Циганков близький до повернення. Мічел повідомив, коли українець знову зможе грати за Жирону.
Гравець збірної України покине чемпіонат Франції – він зіграв лише 22 хвилини в сезоні 2023/24.
Дженоа з Русланом Маліновським втратила перемогу над Болоньєю в доданий час.
Інші головні події
Барселона презентувала 60-мільйонного новачка – він вже встиг дебютувати за команду.
Збірна Бразилії залишилась без тренера за пів року до старту Копа Амеріка.