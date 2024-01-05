"Важные изменения в КП МФК Металлург. На последней сессии городского совета принято решение, определившее дальнейшее развитие футбольного клуба в Запорожье. Сохранение футбольной команды получило поддержку со стороны городских властей и общины, однако бюджет-2024 принес важные изменения.

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Депутаты решили сократить финансирование КП МФК Металлург на 14,5 миллиона гривен по сравнению с прошлым годом. Это решение заставило клуб расторгнуть контракты с некоторыми футболистами, в связи с чем в процессе расформирования находится Металлург-2, по завершении сезона будет расформирована женская команда МФК Металлург, также сокращается штат тренеров футбольной школы.

В то же время, клуб и городские власти ищут надежных партнеров, которые готовы вместе с нами развивать профессиональный футбол в Запорожье и быть совладельцами клуба. Мы открыты для сотрудничества с потенциальными инвесторами и спонсорами на прозрачных условиях.

Бюджет КП МФК Металлург на 2024 год составляет 48,8 миллиона гривен, из которых 27,1 миллиона направлено на содержание инфраструктуры клуба. Поддержка частных инвесторов станет ключевым фактором в сохранении и развитии профессионального футбола в Запорожье и дальнейших успехах местных команд на всеукраинском уровне", – сообщила пресс-служба клуба.

Добавим, что главная команда МФК Металлург весной будет играть в группе выживания Первой лиги, а Металлург-2 шел десятым во Второй лиге, ранее также потерявшей николаевский ВАСТ.

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