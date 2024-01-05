Главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти определился с вратарем, который сыграет в кубковом матче против Арандины.

"Кто из вратарей будет играть в 1/16 финала Кубка Испании? С Арандиной будет играть Кепа.

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В воротах Реала есть хорошая конкуренция. Оба голкипера работают очень хорошо", – цитирует Анчелотти AS.

К слову, кубковая игра между Арандиной и Реалом состоится в субботу, 6 января. Начало встречи в 22:30.

Напомним, Лунин уже успел дебютировать за Реал в новом году, выйдя в основе "сливочных" в матче 19-го тура Ла Лиги. Украинец сохранил свои ворота сухими, а его команда победила Мальорку со счетом 1:0.

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