Сегодня в соцсетях каталонского клуба день Витора Роке. Бразилец подписывал бумаги, позировал перед камерами, давал комментарии и продемонстрировал немного своей техники. Словом, ничего удивительного.

Барселона официально отдала номер Месси звездному новичку

Следует заметить, что 18-летний нападающий еще вчера дебютировал за свою новую команду в официальном матче. Роке вышел на замену в конце игры с Лас-Пальмасом (2:1) в рамках 19-го тура Ла Лиги.

"Я спал всего четыре часа. Дебютировать за Барселону – исполнение мечты детства. Я очень счастлив. Хави сказал, чтобы я сохранял спокойствие. Я даже мог забить! Новые коллеги приняли меня очень хорошо", – приводит слова Витора Роке Marca.

Барселона в компенсированное время вырвала победу над Лас-Пальмасом – каталонцы снова третьи, но Хави потерял лидера