Украинский форвард Артем Довбик своими выступлениями за Жирону поставил на уши всю Европу. Невероятная результативность нашего земляка заставляет топ-клубы включать его в свои шорт-листы и зондировать почву относительно его подписания.

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Очередным претендентом на 26-летнего нападающего стал Тоттенхэм, сообщает Mundo Deportivo. По информации источника, "шпоры" ищут замену Харри Кейну, которого продали в Баварию, и забивной украинец мог бы прекрасно вписаться в лондонский коллектив.

К слову, кроме Тоттенхэма интерес к Артему приписывают Челси, мадридскому Атлетико, Барселоне, Вест Хэму, Фулхэму и Астон Вилле.

Напомним, Довбик перешел в Жирону в августе 2023 года и за это время провел за каталонцев 19 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал 6 ассистов. Его контракт с испанцами действует до лета 2028 года, а Transfermarkt оценивает нападающего в 28 млн евро.

Справедливости ради стоит отметить, что трансфер украинца в это зимнее окно малореален – Артем уже был заигран за 2 клуба (СК Днепр-1 и Жирону), а футбольные правила запрещают выступать за три коллектива в течение одного сезона. Поэтому даже если кто-то и приобретет Довбика зимой, то до лета практической пользы от него не будет.

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