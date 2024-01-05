"Когда украинец вышел в первом матче за Челси против Ливерпуля и едва не забил, казалось, что "синие" обокрали Арсенал, подписав украинца. Прошел год с тех пор и "канониры" должны радоваться, что его не купили.

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В этом сезоне он уже начал демонстрировать прогресс, но от игрока с таким ценником 4 гола в 17 матчах – это что угодно, но не тот результат, которого все ждали. Почеттино нужно найти способ воскресить украинскую звезду, особенно учитывая то, что соглашение игрока с клубом действует еще семь с половиной лет", – отмечает The Mirror.

Напомним, в текущем сезоне Мудрик провел за Челси 19 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи. Его команда после 20-ти туров идет в турнирной таблице АПЛ десятой, набрав 28 очков.

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