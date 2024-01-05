Похоже, донецкая команда в ближайшее время пополнится очередным талантом из Латинской Америки.

Шахтер близок к соглашению с Палмейрасом по трансферу полузащитника Кевина, сообщает Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети Х (экс-Твиттер).

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По информации источника, переговоры находятся на финальной стадии.

Напомним, Шахтер ранее уже пытался подписать 21-летнего вингера, но получил отказ – "зелено-белых" не устроила предложенная "горняками" сумма (10+4 млн евро). Бразильцы были готовы начинать торги минимум с 15 миллионов.

К слову, Кевин принадлежит Палмейрасу на 70 процентов – лишь недавно клуб приобрел еще 20% прав на игрока. В текущем сезоне полузащитник провел за первую команду 9 матчей, в которых забил 1 гол. Transfermarkt оценивает его в 4 млн евро.

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