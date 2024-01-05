В рамках 19-го тура итальянской Серии А 2023/24 Болонья расписала ничью с Дженоа (1:1). Отчёт о матче читайте на "Футбол 24".

Болонья могла подняться в зону Лиги чемпионов, однако для этого необходимо было обыграть Дженоа. Генуэзцы приехали Стадио Ренато Далл'Ара, имея 3-матчевую беспроигрышную серию за плечами – причем бить "грифонов" не удалось даже Ювентусу и Интеру. Руслан Малиновский последний поединок начинал в запасе, но на этот раз Альберто Джилардино выпустил его в основе.

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Как и ожидалось, болонцы доминировали на поле. В первом тайме хозяева владели мячом 65% времени и нанесли 8 ударов по воротам – правда, острота оказалась минимальной. До перерыва вспоминается только лонгшот в исполнении Орсолини, который парировал голкипер.

Дженоа за этот период смогла ответить всего двумя ударами. Оба прошли с дистанции, зато первый же привел к взятию ворот! Героем стал Гудмундссон, который со стандарта эффектно закрутил мяч в дальний угол.

Другой же выстрел оказался неточным. Отдыхать команды отправились при минимальном преимуществе Дженоа. Ожидалось, что после перерыва Болонья прижмет соперника, но команда только повысила процент владения (он доходил до 76%). Никакой выгоды из этого "россоблу" не получали.

К 70-й минуте подопечные Тьяго Мотты имели всего 2 незаблокированных удара. Один оказался замыканием углового (удара как такового и не получилось), а в другом случае Орсолини влетел на правый край штрафной и пробил по воробьям. На 73-й же Эбишеру удался плотный выстрел с дистанции, который голкипер отбил перед собой, но на добивании никого не оказалось.

Столь эффективная оборона требовала от центрхавов Дженоа колоссального объема черновой работы. Малиновский в течение всего матча был погружен именно в нее, хотя несколько раз Руслан помогал с хорошими выходами в контры. Впрочем, большие нагрузки выливались в ошибки – в частности, на 75-й минуте украинец сфолил прямо перед собственной штрафной (точнее, Салемакерс круто подставился).

Дальнейший розыгрыш стандарта завершился точной подачей и голом Калафиори. К счастью, взятие ворот не засчитали из-за минимального офсайда.

В общем, Малиновский провел полный и очень тяжелый матч. За 97 минут наш земляк выполнил 45 касаний мяча, отдал 25 передач (19 точных, 2 с продвижением), выиграл единственное верховое единоборство, но проиграл 7 из 10-ти на земле. Зато у Руслана 4 выноса и 4 попытки отбора (2 успешных), 1 заблокированный удар и 1 заработанный на себе фол.

Обидно, но все эти усилия не помогли Дженоа удержать победу. В компенсированное время Болонья таки прижала гостей, как следует.

Дважды пришлось спасать голкиперу – Мартинес вытащил выстрел Калафиори с линии штрафной в правую девятку и удар Зиркзее в ближний угол. На 96-й же команда пропустила в результате подачи с углового и последующей суматохи – свежий 35-летний Де Сильвестри разобрался первым, расстреляв ворота "грифонов". Вины Малиновского в этом голе не было.

Правда, всего через минуту Дженоа могла вырвать три очка, заработав опасный стандарт. К мячу подошли Малиновский и Гудминдссон. Пробил последний – голкипер достал сферу из-под крестовины! В итоге, финальный свисток зафиксировал результативную ничью. Болонья так и не поднялась в зону ЛЧ.

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