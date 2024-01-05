Известный инсайдер Игорь Бурбас рассказал о потенциальном трансфере Дениса Попова в Гранаду, который так и не состоялся.

"Денис Попов мог переехать в чемпионат Испании. В последнюю неделю декабря украинского защитника пыталась приобрести Гранада, борющаяся за сохранение прописки в Ла Лиге. Но бюджет на эту позицию у клуба был лимитирован – всего 3 млн евро.

Экс-защитник Динамо и сборной Украины официально перешел в клуб Второй лиги

В частных разговорах с окружением игрока испанцы узнали, что в Киеве Попова оценивают где-то аж втрое дороже. Именно поэтому дело даже не дошло до официального предложения. В итоге свою оборону Гранада усилила поляком Камилем Пйонтковски, который первую половину сезона в составе Зальцбурга играл в Лиге Чемпионов", – написал Бурбас в своем Telegram-канале.

Напомним, Попов часть текущего сезона пропустил из-за травм, сыграв лишь в 12 матчах (без результативных действий). Его контракт с Динамо действует до 30 сентября 2025 года. Transfermarkt оценивает игрока в 2,5 млн евро.

Гранада после 19-ти туров идет в турнирной таблице Ла Лиги предпоследней, набрав 11 очков.

"Ми, одесити, у морі не купаємося": ветеран у 25, плакав після гола Динамо, займається трейдингом – сенсація сезону УПЛ