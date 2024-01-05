Эльзасский клуб зимой готов избавиться от нескольких игроков, чтобы разгрузить свой состав. Главный тренер Страсбура Патрик Виейра уже составил шорт-лист из футболистов, на которых не будет рассчитывать во второй половине сезона.

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Как сообщает L'Équipe, эльзасцы отпустят Эдуарда Соболя, если поступит предложение. Украинский защитник в текущем сезоне почти не используется Патриком Виейрой. Соболь сыграл лишь в трех матчах, и в целом провел на поле 22 минуты в чемпионате Франции.

Напомним, что Эдуард присоединился к Страсбуру зимой 2023 года. За полтора года он принял участие в 18 матчах и отметился одним ассистом.

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