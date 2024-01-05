Новым спортивным директором Полесья стал Владимир Тесля, сообщает "ТаТоТаке".

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Изюминкой функционера является то, что ранее он не работал в футбольной сфере. 45-летний специалист известен в украинском спорте как главный популяризатор смешанных единоборств формата ММА. Он является президентом и основателем международной лиги World Warriors Fighting Championship, а также организатором масштабных международных турниров.

Отмечается, что у Тесли в Полесье – круг обязанностей классического спортивного директора. Однако, в его работе будет определенный акцент на молодежном секторе житомирцев. К слову, ранее на эту должность сватали экс-вице-президента Черноморца Владимира Генинсона.

Напомним, на зимнюю паузу Полесье ушло на третьей строчке турнирной таблицы чемпионата Украины, имея в своем активе 32 очка.

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