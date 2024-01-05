Украинский хавбек Юрий Тлумак больше не будет выступать за Зарю, сообщает Sport.ua.

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Несмотря на контракт до 31 декабря 2025 года стороны решили разорвать сотрудничество. 21-летний клиент футбольного агентства ProStar получил статус свободного агента.

Напомним, Тлумак - воспитанник Карпат (и сын легендарного голкипера "зелено-белых" Андрея Тлумака). В УПЛ дебютировал 27 июня 2020 года в дерби против Львова. После вылета "львов" из элиты украинского футбола он перешел в Динамо (в августе 2020-го). Выступал в аренде в Черноморце.

В январе 2022-го за 120 тысяч евро перебрался в Зарю (луганчане впоследствии одалживали его Карпатам). Transfermarkt оценивает Юрия в 150 тысяч евро.

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