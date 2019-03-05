Главные новости футбола 4 марта: Шевченко объявил состав сборной Украины, Караваев и Вернидуб – лучшие в УПЛ

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 4 марта.

Украина

Андрей Шевченко объявил заявку сборной Украины на матчи с Португалией и Люксембургом – Ракицкий вне списка. Экс-хавбек национальной команды Евгений Левченко считает, что другого решения быть не могло.

Александр Караваев стал лучшим игроком 20-го тура УПЛ. Зато Юрий Вернидуб – лучший тренер тура Премьер-лиги.

Форвард Динамо Фран Соль заявил, что ему понадобится операция на травмированном плече. Компания Setanta хочет приобрести права на трансляцию домашних матчей Шахтера, Динамо и СК Днепр-1 в УПЛ.

Лига чемпионов

Уле Гуннар Сульшер верит в камбэк Манчестер Юнайтед в дуэли с ПСЖ. Зато Мехди Бенатия не верит в триумф Ювентуса против Атлетико и объяснил, почему покинул туринский клуб.

Хавбек Реала Лука Модрич уверен, что Аяксу нечего терять в матче с мадридцами. А тренер амстердамцев Эрик Тен Хаг заявил, что Аяксу неважно, против кого играть.

Другие топ-события

Жозе Моуринью оценил возможность возвращения в Реал. В Ла Лиге Леганес с Кравцом в составе победил Леванте дома.

Александр Зинченко попал в символическую сборную месяца АПЛ по данным InStat. Также украинец в команде месяца по версии WhoScored.

Зато Хосеп Гвардиола определился с кандидатурами игроков, которых хочет приобрести на позицию Зинченко. Андреа Пирло может возглавить молодежную команду туринского Ювентуса.