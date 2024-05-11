Чемпионат Шотландии, чемпионская группа, 36-й тур

Селтик – Рейнджерс – 2:1

Голы: О'Райли, 35, Ландстрем, 38 (аг) – Дессер, 40

Удаление: Ландстрем, 45+2 (Р)

Нереализованный пенальти: О'Райли, 55 (С)

Перед супербитвой Рейнджерс отставали на 3 очка, поэтому кровь из носу должны были побеждать. Впрочем, Джон Ландстрем был другого мнения.

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Опытный хавбек похоронил гостей, оформив автогол и прямую красную карточку еще до перерыва. Вместе с голом О'Райли это дало Селтику комфортный перевес 2:0. Дессер успел отквитать один мяч, но не более. В дебюте второй половины О'Райли должен был снимать все вопросы, если бы не проиграл пенальтийную дуэль Батленду.

Тем не менее, Селтик довел дело до победы и готовится праздновать третье чемпионство подряд (54-е в целом против 55-ти у Рейджерс). В следующих двух турах подопечным Брендана Роджерса достаточно набрать хотя бы одно очко. Даже разница забитых-пропущенных у них лучше на 7 голов, чем у Рейнджерс.

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