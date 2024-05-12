"Мудрик открыл счет в матче прекрасным ударом. Прорыв, который привел к этому, – это то, что мы должны видеть чаще.

Гол Мудрика в видеообзоре матча Ноттингем Форест – Челси – 2:3

Его пугающая скорость оставила Гонсало Монтиэля на месте, а сам он продемонстрировал спокойствие перед воротами, чтобы забить свой пятый мяч в Премьер-лиге.

Однако после гола он, похоже, несколько сник. Челси не слишком часто атаковал левым флангом, и Мудрик был достаточно незаметным, несмотря на то, что открыл счет", – говорится в материале football.london.

Напомним, Мудрик вышел в основе и вывел Челси вперед уже на 8-й минуте после передачи Коула Палмера. В середине второго тайма украинца заменили на Рахима Стерлинга.

К слову, среди тех, кто вышел в основе, более высокую чем у Мудрика оценку получил только Палмер (8), а 7-ю баллами издание наградило также Мойзеса Кайседо и Николя Джексона.

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