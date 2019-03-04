Зинченко попал в символическую сборную месяца АПЛ по данным InStat

Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко провел один из лучших месяцев в составе "горожан".

Украинский универсал попал в символическую сборную февраля в АПЛ по данным авторитетного статистического портала InStat. Индекс полезности Зинченко составил 321 балл, что является лучшим показателем среди левых защитников в АПЛ.

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К слову, лучшим игроком месяца по данным InStat стал партнер Александра – Серхио Агуэро, который набрал 360 баллов.

Заметим, что Зинченко провел за Манчестер Сити 5 матчей в феврале, 4 раза сыграв полный поединок. Украинец отличился 2 результативными передачами.

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