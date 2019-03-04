Бенатия не верит в триумф Ювентуса против Атлетико и объяснил, почему покинул туринский клуб

Экс-защитник Ювентуса, а ныне игрок Аль-Духайля Мехди Бенатия не слишком положительно оценивает перспективы бывшего клуба в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

"Я совсем не играл, и это сжигало меня изнутри. Я хотел приносить пользу команде, в которой я хорошо себя чувствовал. Когда Бонуччи вернулся в Ювентус, Аллегри сказал мне, что сосредоточиться на мне, но все быстро изменилось. Хотя я не злюсь на тренера из-за этого.

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Аллегри проделал хорошую работу в Италии и Лиге чемпионов, но я сомневаюсь, что он тот, кто способен привести клуб к победе в еврокубке. Надеюсь, он сможет это сделать", – цитирует Бенатия Sky Sport.

Напомним, в первом поединке 1/8 финала ЛЧ Ювентус неожиданно уступил Атлетико (0:2). Ответный матч между этими соперниками состоится 12 марта.

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