Левченко: Другого решения от Шевченко по Ракицкому и быть не могло

Экс-футболист сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал решение Андрея Шевченко не вызывать Ярослава Ракицкого в лагерь сборной.

"Другого решения от Шевченко по Ракицкому и быть не могло. На данный момент, в сложившейся ситуации абсолютно правильное решение", – написал Евгений Левченко на своей странице в Твиттере.

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К слову, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко объявил список игроков, которые будут готовиться к квалификационным матчам на Евро-2020 против Португалии и Люксембурга.

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Напомним, этой зимой Ярослав Ракицкий перешел из донецкого Шахтера в питерский Зенит за 10 миллионов евро.