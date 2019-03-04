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Моуринью оценил возможность возвращения в Реал

18:18 82 Читати українською
Моуринью оценил возможность возвращения в Реал
Зинедин Зидан и Жозе Моуринью / Фото Reuters

Экс-наставник Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью неоднозначно ответил о перспективах увидеть португальца в тренерском кресле мадридского Реала.

"Мог бы я вернуться в клуб, в котором работал раньше? Если это правильный клуб с правильной структурой и правильными амбициями, то я не вижу в этом никаких проблем. Думаю, это настоящий повод для гордости, когда клуб, в котором вы уже работали , хочет вас вернуть. Реал – культовый клуб. Они 13 раз выигрывали Лигу чемпионов.

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Единственный клуб, после которого я чувствовал некоторое разочарование – это Манчестер Юнайтед. Когда я ушел, я много думал о том, чего мог еще добиться с этой командой. Оставляя другие клубы, я всегда чувствовал, что отдал все, что мог", – цитирует Моуринью beIN SPORTS.

Напомним, Манчестер Юнайтед уволил 56-летнего португальца из-за неудовлетворительных результатов клуба.

"Я не хочу постоянного конфликта". Жозе Моуринью – о "структурной эмпатии", идеальном клубе и возвращении к тренерству

Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Жозе Моуринью Жозе Моуринью Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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